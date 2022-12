[Communiqué] Calvados : Conscience Robotics participera au CES 2023, salon mondial de l’électronique de Las Vegas

Implantée à Hérouville-Saint-Clair (Calvados), la jeune pousse Conscience Robotics est spécialisée dans l’édition de logiciels applicatifs. Elle conçoit des systèmes clé en main pour améliorer les capacités physiques des robots. L’entreprise a été sélectionnée par le pôle TES de Caen (transactions électroniques sécurisées) pour participer au salon international de l’électronique de Las Vegas, le CES (Consumer Electronics Show).

L’événement mondial, qui aura lieu du 5 au 8 janvier 2023, est le rendez-vous des acteurs des innovations technologiques de demain. Ce sera un lieu de rencontre pour découvrir la tendance future du high-tech et de la domotique. Le thème de l’édition 2023 sera « l’innovation et les solutions contre le changement climatique ». Conscience Robotics y présentera son système « Conscience OS » doté d’une intelligence artificielle exploitant les capacités physiques des robots. Cette solution permet de rendre tous types de robot plus autonome et de faciliter leurs utilisations.