Riou Glass est un groupe industriel originaire de Honfleur (Calvados) qui s’est spécialisé dans la fabrication et la transformation de produits verriers. Le 29 avril 2022, ses fondateurs, Christiane et Pierre Riou, ont présenté leurs successeurs. La direction a été confiée à leurs enfants. Nicolas Riou exercera les fonctions d’administrateur. Quant à Christine Riou Feron, elle prendra en charge la direction du groupe et occupera désormais le poste de présidente du conseil d’administration.

Pour l’avenir, Riou Glass prévoit de mettre en œuvre son plan stratégique de développement intitulé « Riou Glass Verre 2025 ». Son programme s’appuie, entre autres, sur la proposition de produits présentant une excellence opérationnelle pour les consommateurs et les utilisateurs. Son objectif est d’affirmer sa présence sur le marché national et de développer son maillage à l’international. Précisons que, dans le cadre de cette passation, le groupe a bénéficié de l’accompagnement de For Talents, une société d’investissement qui délivre des services de soutien dans la réalisation des projets d’entreprise. Cette dernière a associé l’opération à une prise de participation minoritaire à son capital.