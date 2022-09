[Communiqué] Calvados : bientôt une nouvelle dénomination pour Tartefrais

À partir de janvier 2023, l’entreprise Tartefrais, spécialisée dans la fabrication de pâtisseries fraîches, aura comme nouvelle dénomination « Hafner-Falaise ». L’objectif est de renforcer le lien entre cette usine basée à Falaise (Calvados) et le groupe agroalimentaire Hafner qui l’a reprise en 2021. Ce dernier est spécialisé dans la fabrication de produits finis et du prêt-à-garnir à destination des professionnels de l’agroalimentaire et de la grande distribution.

Après son intégration au sein du groupe Hafner, Tartefrais a conforté son développement surtout au niveau international. L’entreprise a bénéficié d’une aide régionale de 65 000 euros qui lui a permis d’augmenter sa part d’export, notamment avec la constitution d’un réseau de distribution. Afin de contribuer aux ambitions de croissance du groupe, Tartefrais a aussi participé à des salons et prévoit de se présenter au Salon international de l’alimentation (SIAL). Cet événement se tiendra à Paris Nord Villepinte du 15 au 19 octobre 2022.