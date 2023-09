[Communiqué] Calvados : Arnaud Visse, le directeur général de Coulidoor, élu président de l’Ameublement français

Le 1er septembre 2023, Arnaud Visse, directeur général de l’entreprise Coulidoor, implantée à Verson (Calvados), a été nommé président de l’Ameublement français. Il s’agit de l’organisation professionnelle des acteurs de la fabrication d’ameublement et de l’aménagement des espaces de vie. Arnaud Visse remplace ainsi Philippe Moreau, qui occupait ce poste depuis septembre 2018.

Arnaud Visse a rejoint le conseil d’administration de l’Ameublement français en 2014. Il a occupé le poste de trésorier en 2018 avant d’en prendre la présidence. Désormais, sa mission sera axée sur la poursuite du projet sectoriel 2022-2027, qui s’articule autour de trois ambitions. La première est de créer une filière à impact positif. La deuxième est de devenir les champions du design d’usage, et la dernière est de faciliter la transformation et la conquête des entreprises en France et à l’international.

Notons qu’Arnaud Visse a contribué à la réussite de la société Coulidoor, fabricant de placards, de dressings et d’autres aménagements sur mesure.