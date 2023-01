[Communiqué] Calvados : Alban Sayag prend les rênes de la société Yousign

Une nouvelle aventure s’apprête à démarrer au sein de la société Yousign, une scale-up française située à Caen (Calvados), avec la nomination d’Alban Sayag au poste de « Chief executive officer » (CEO). Yousign est une entreprise spécialisée dans la signature électronique. Ayant occupé précédemment dans la structure le poste de « Chief operating officer » (COO) en 2020 et de co-CEO en 2022, Alban Sayag succède à Luc Pallavidino.

Le nouveau dirigeant a pour mission le développement de l’offre de l’entreprise et l’expansion sur le marché international. Il s’agit notamment de poursuivre la diversification des produits et des processus. Par ailleurs, la société compte renforcer sa présence en Allemagne et en Italie, et repenser la rentabilité de l’activité avant 2025. Sur les trois prochaines années, elle vise une croissance annuelle de plus de 40 %. Pour ce faire, des projets d’acquisitions sont envisagés. Une plate-forme de gestion de contrats simplifiée adaptable sera créée. En outre, des recrutements sont en cours à Paris et à Berlin afin de consolider les expertises.