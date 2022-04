Adial est un groupe établi à Lisieux (Calvados) et spécialisé dans le développement et la production de distributeurs automatiques de pizzas et de paninis. Afin de proposer ses machines sur le marché national et international, l’enseigne a procédé à une levée de fonds auprès des banques Crédit Mutuel Equity et Bpifrance. Cette capitalisation doit l’aider à accélérer son développement et à atteindre son objectif de tripler de taille en cinq ans.

Le groupe Adial prévoit cette année de déployer 600 machines sur le territoire français. Il projette aussi de réaliser des opérations de croissance externe, d’élargir son offre de services (analyse de données, intelligence prédictive) et de diversifier ses produits.

Rappelons que l’enseigne comptait, en 2015, une trentaine de machines. Aujourd’hui, elle possède des milliers de distributeurs automatiques. Pour l’avenir, elle cible le marché nord-américain et envisage également une percée de ses automates dans le secteur de la restauration collective.