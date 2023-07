[Communiqué] Calvados : acquisition du groupe Pelikan par la société Hamelin

Le papetier Hamelin, situé à Caen (Calvados), connu pour sa marque Oxford, a annoncé le rachat du groupe allemand Pelikan. Ce dernier, implanté à Berlin, est spécialisé dans la fabrication des fournitures de bureau et scolaires. Il regroupe plus de 12 000 produits sous les marques Pelikan et Herlitz. Cette nouvelle acquisition sera effective à la fin du mois d’octobre.

Cette cession s’inscrit pleinement dans le cadre du projet industriel et dans la stratégie géographique d’Hamelin pour devenir un acteur mondial dans le secteur du matériel de bureau et des fournitures scolaires. Avec ce rapprochement, l’entreprise renforce sa présence sur le marché international. La société Pelikan possède des dizaines de filiales et de distributeurs locaux dans le monde entier, notamment en Europe, en Asie et en Amérique.

Avec environ 2 300 employés opérant en Europe, en Turquie, en Tunisie et en Australie, la PME normande réalise un chiffre d’affaires annuel de plus de 400 millions d’euros.