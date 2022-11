[Communiqué] Calvados : A2 Bornes a présenté ses solutions de recharge de véhicules électriques pendant le salon de l’écomobilité.

Située à Douvres-la-Délivrande (Calvados), l’entreprise A2 Bornes propose l’installation de bornes de recharge de véhicules électriques aux entreprises. La société a participé à la première édition du salon de l’écomobilité organisé par l’agence Peugeot Caen Nord Automobiles, la commune et le comité des fêtes. L’événement s’est déroulé du 4 au 6 novembre derniers à la Halle des Sports de la ville. L’objectif du salon est de promouvoir les solutions de mobilité électrique et hybride.

A2 Bornes y a ainsi dévoilé son service d’installation de bornes de recharge de voitures électriques. La société entend informer les entreprises intéressées sur les aides et les solutions adaptées à leurs projets. A2 Bornes compte occuper le marché des bornes de recharge aux entreprises sur le territoire. L’objectif consiste à déployer des infrastructures de proximité et à accompagner les entreprises de différents secteurs d’activité dans le choix technique et l’installation de bornes de recharge.