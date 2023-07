[Communiqué] Calvados : 2,5 millions d’euros à lever pour la start-up RonomA

Les chercheurs de l’université de Caen (Calvados) viennent de mettre au point une nouvelle molécule, le donécopride, un candidat-médicament aux effets bénéfiques sur les maladies d’Alzheimer et de Parkinson. Celui-ci protègerait les neurones et améliorerait la neurotransmission et la cognition.

Pour accompagner le développement de ce médicament, Romain Legrand, un ancien chef de projet de Normandie Valorisation, Patrick Dallemagne et Christophe Rochais, professeurs de l’université de Caen, se sont associés à Normandie Valorisation pour créer l’entreprise RonomA. Cette start-up, située à Saint-Étienne-du-Rouvray (Seine-Maritime), va leur permettre de lever des fonds et de se rapprocher des grands groupes pharmaceutiques.

Les fondateurs comptent lever 2,5 millions d’euros d’ici à la fin 2023, avec l’appui de l’université de Caen. Ils sollicitent des financements auprès des associations de malades d’Alzheimer et de Parkinson, auprès de Bpifrance, de la région Normandie et d’acteurs privés. La somme collectée devrait leur permettre de démontrer la plus-value de ce candidat-médicament et de mener à bien la première phase du projet, à savoir les essais cliniques sur l’homme dès 2024. La deuxième étape, qui portera sur le dosage, la sécurité et l’efficacité préliminaire de ce médicament, débuterait à la fin de l’année 2024 ou début 2025. Son coût s’élèvera à environ 10 millions d’euros.