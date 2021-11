[Communiqué] Calip Group a intégré la conception de pièces à son expertise

Calip Group, originaire de Moult-Chicheboville (Calvados), est un expert en usinage et en assemblage d’ensembles et de sous-ensembles mécaniques. En octobre 2021, l’entreprise a annoncé l’intégration des activités de bureau d’études parmi ses compétences. Elle ajoute à son profil le dessin, la conception, la validation par calculs et l’industrialisation de pièces. Cet ajout de spécialisations permet à l’entreprise de passer d’usineur à équipementier mécanique à part entière.