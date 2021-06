[Communiqué] Caen : la société Yousign prévoit la création de 150 emplois d’ici fin 2022

Depuis la limitation des contacts physiques, la solution de signature électronique développée par la start-up Yousign, installée à Caen (Calvados), séduit davantage les entreprises professionnelles. L’application qu’elle a conçue permet en effet de signer des documents officiels à distance et de gagner du temps tout en réduisant les déplacements des différents collaborateurs et partenaires pour parapher un document.

Malgré le contexte sanitaire actuel, la jeune entreprise a franchi un nouveau cap en enregistrant des résultats positifs. Actuellement, la start-up Yousign compte près de 6 000 clients et plus de 100 salariés. Elle vient d’annoncer une levée de fonds de 30 M€ et une campagne de recrutement de 150 nouveaux collaborateurs d’ici fin 2022.