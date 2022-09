[Communiqué] Caen : l’ENSICAEN collabore avec les entreprises de la région pour séduire les jeunes étudiants.

L’ENSICAEN ou École nationale supérieure d’ingénieurs de Caen (Calvados) mise davantage sur sa collaboration avec les entreprises de la région. Rappelons que l’insertion professionnelle de ses jeunes diplômés tient une place importante pour l’établissement, qui entre en relation directe avec les entreprises locales.

Cette école d’ingénieurs, qui se trouve en plein cœur d’un campus scientifique, accueille plus de 800 élèves, dont la prochaine promotion 2022-2025 compte 280 étudiants. Elle délivre quatre diplômes d’ingénieur dans la filière informatique : matériaux-chimie, génie physique et systèmes embarqués, et enfin génie industriel. Par ailleurs, l’ENSICAEN collabore avec environ 400 entreprises dans tous les secteurs, allant des start-up aux ETI. Grâce à ces partenariats, elle propose à ses ingénieurs diplômés un stage d’apprentissage régulier pour qu’ils puissent découvrir le monde professionnel.

Ces différents partenariats permettront également à l’établissement d’offrir aux étudiants une qualité de formation pédagogique axée sur l’innovation. Ainsi, les ingénieurs bénéficieront des compétences scientifiques et techniques pour faciliter leur intégration dans le monde de demain.