[Communiqué] Caen : Cyberjobs lève 900 000 euros pour accélérer sa croissance

Implantée à Caen (Calvados), la société Cyberjobs est spécialisée dans la formation et le recrutement en cybersécurité. Elle vient de boucler un tour de table de 900 000 euros.

Ce fonds d’investissement permettra à l’entreprise d’optimiser la visibilité des formations en sécurité IT. Par ailleurs, la plate-forme de recrutement et de production de contenus va également bénéficier d’une part de ce fonds afin de développer ses activités. Grâce à cette initiative, Cyberjobs entend répondre aux besoins du secteur en matière de recrutement de professionnels en sécurité IT.

Cette levée de fonds a été réalisée auprès d’une communauté d’investisseurs, le Club des Prophètes. Ritchy Cohen, David Berenfus et Israël Cohen, fondateurs de Cyberjobs, ont pour objectif de mettre en place une communauté spécialisée et active visant à former des experts en cybersécurité. Par ailleurs, la start-up prévoit une ouverture à l’international en misant davantage sur la technique, le recrutement et la communication marketing.