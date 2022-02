[Communiqué] Caen : appel à candidatures Katapult 2022

L’appel à candidatures Katapult 2022 à Caen (Calvados) est ouvert depuis début janvier 2022. Pour rappel, il s’agit d’un incubateur normand des entreprises socialement innovantes, créé par l’ADRESS Normandie, un collectif d’acteurs engagés dans le développement des entreprises sociales. Les entreprises lauréates bénéficieront d’un accompagnement renforcé pour propulser leurs projets à fort impact social, environnemental et économique. L’appel à candidatures sera clôturé le 16 février prochain. Notons que cinq réunions d’information sont programmées en Normandie pour accompagner cet appel à projets. Elles permettront aux entreprises participantes d’en savoir plus sur le parcours d’incubation et sur les attentes concernant le dossier de candidature.

Quatre projets ont été sélectionnés dans le département du Calvados lors de l’appel à projets Katapult 2021. Parmi ceux-ci, figure celui de la conserverie locale et artisanale pour mettre en bocaux les fruits et légumes déclassés des producteurs bio. Le projet baptisé « La Bulle », et porté par une jeune entreprise de la zone de Caen la Mer, a également été retenu. Il s’agit d’un projet pour un lieu de vie de 10 000 m², regroupant de nombreuses activités marchandes et non marchandes autour de l’économie sociale et solidaire. Il a été pensé pour prendre place dans le futur écoquartier de la presqu’île de Caen.