[Communiqué] Cabourg : une levée de fonds de 2 M€ pour la start-up Juliette

La jeune start-up Juliette, créée par Karline et Baptiste Hamain en 2020 à Cabourg (Calvados), a bouclé sa première levée de fonds le 12 novembre 2021. Ce tour de table a été réalisé auprès de plusieurs investisseurs en capital-risque, dont les Laboratoires Gilbert, un groupe implanté à Hérouville-Saint-Clair et spécialisé dans le développement et la production de solutions naturelles d’automédication pour la famille.