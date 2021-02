[Communiqué] BSP Industries : une année 2020 de régression du chiffre d’affaires qui débouche sur une reprise au quatrième trimestre

BSP Industries, spécialisée dans le packaging des produits de luxe et de beauté, a communiqué son chiffre d’affaires 2020 le 8 février 2021. Au 31 décembre 2020, le groupe basé à Annecy (Haute-Savoie) avait enregistré un chiffre d’affaires de 207,1 M€, contre 266,2 M€ en 2019, soit une baisse de 22 %. Sur le marché européen, elle fait état d’une diminution de 23 % du CA (114,6 M€ contre 149,2 M€ en 2019). Pour ses activités dans le reste du monde, cette régression du CA est de 33,1 % (35,7 M€ contre 53,3 M€ 2019).

Au quatrième trimestre 2020, les résultats du groupe BSP Industries dans les secteurs du luxe et de la beauté ont été de -24,4 %. Ses résultats dans les secteurs de la santé et de l’industrie ont été de -12 %. Ces chiffres, bien que négatifs, sont, cependant, meilleurs que ceux des trimestres précédents. En effet, le groupe a constaté un ralentissement d’activités jusqu’à -50 % aux deuxième et troisième trimestres, dans chacun de ces secteurs.