[Communiqué] Bretteville-sur-Odon : la société AET France a choisi le quartier Kœnig pour installer ses laboratoires

La société Appliance Engineering Technology (AET), située à Bretteville-sur-Odon (Calvados), spécialisée dans les tests et la conception d’appareils électroménagers, a racheté l’un des bâtiments historiques de l’ancienne caserne Kœnig. L’entreprise a déboursé 2,1 M€ pour réhabiliter l’infrastructure d’une surface de 1 500 m2, et aussi pour moderniser ses outils de travail. Elle veut faire de ce lieu un centre technique afin de valoriser son savoir-faire. En présence des élus locaux, Yohann Beaufils, fondateur d’AET, a inauguré le site le 25 janvier dernier. Il évoque ses ambitions pour l’avenir : « Nous voulons maîtriser du foncier pour notre développement sur les 10 à 15 ans qui viennent… Notre souhait est de relancer la filière normande de l’électroménager. » Pour rappel, AET compte 25 salariés et réalise près de 50 % de son chiffre d’affaires à l’export.

L’activité d’AET à Bretteville-sur-Odon est de vérifier et certifier la conformité des appareils électroménagers aux règles techniques et de sécurité. Ces tests sont effectués sur demande des sociétés, notamment des leaders mondiaux du secteur comme Seb, Heineken, Nespresso, Samsung, Leclerc, etc. Par ailleurs, le rez-de-chaussée du bâtiment est dédié à la recherche et au développement de nouvelles générations d’appareils électroménagers.