[Communiqué] Bretagne : la Région octroie 500 k€ à Paulic Meunerie pour qu’il fasse la preuve de la qualité de sa farine haut de gamme Qualista

Paulic Meunerie, une entreprise de Saint-Gérand (Morbihan) reconnue pour sa production de farine de froment et de sarrasin, a obtenu 500 k€ d’aide de la Région Bretagne. Annoncée le 6 octobre 2021, cette subvention vise à la soutenir dans la réalisation de son programme intitulé « Qualista Expert ». Celui-ci doit notamment démontrer que sa farine haut de gamme Qualista® possède des propriétés nutritionnelles bénéfiques. Selon le groupe morbihannais, ledit produit est sans additif, sans conservateur, sans gluten ajouté et sans émulsifiant. Il présente entre autres des propriétés organoleptiques (stimulant les organes sensoriels), une très bonne conservation et une diminution drastique des traces de contaminants (pesticides et mycotoxines).