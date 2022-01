[Communiqué] Braindex développe un moniteur de surveillance cérébrale pour réguler l’administration d’anesthésiants

Braindex est une start-up originaire de Lille (Nord), spécialisée dans le secteur des technologies médicales. Dans le cadre d’un partenariat avec une unité de l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM) de l’hôpital de Lille et avec une unité mixte de recherche du Centre national de la recherche scientifique (CNRS), elle veut développer un moniteur qui permet de surveiller les activités cérébrales d’un patient sénior sous anesthésie générale. Le dispositif combine l’électroencéphalographie et la spectroscopie tissulaire grâce à un capteur frontal. À l’aide d’un algorithme basé sur des données cliniques, les chirurgiens peuvent ainsi ajuster en temps réel la quantité d'anesthésiant à administrer, afin d’éviter les complications durant une intervention (neuro-complications postopératoires, réveil précoce).