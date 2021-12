[Communiqué] Bourg-en-Bresse : visite de la préfète de l’Ain à l’usine Ugitech

Catherine Sarlandie de La Robertie, la préfète de l’Ain, s’est rendue sur le site du groupe Swiss Steel Group, à Bourg-en-Bresse (Ain), pour visiter l’usine Ugitech dans le cadre de la Semaine de l’industrie, qui vise à valoriser l’industrie et à promouvoir les métiers auprès des jeunes. À cette occasion, l’entreprise a ouvert également ses portes à un groupe d’élèves du lycée Carriat de Bourg-en-Bresse. Selon les mots de Jean-François Muller, le directeur du site de l’Ain, l’objectif est de faire découvrir le savoir-faire de l’entreprise et de rapprocher l’industrie du grand public.

Filiale de Swiss Steel Group, l’entreprise métallurgique Ugitech est un acteur mondial dans le développement et la commercialisation d’une large gamme de produits longs en acier inoxydable. Elle exploite des procédés pour la fabrication des barres, des fils machine, des fils tréfilés et des alliages pour l’application de la soudure, destinés aux marchés de l’automobile, de l’aéronautique, de la construction, du médical, ainsi que du pétrole et du gaz. Elle compte 7 unités de production réparties en France, en Italie et en Allemagne, et vend plus de 200 000 tonnes de produits chaque année. Ses marques UGIMA et UGIGRIP, notamment, sont utilisées partout dans le monde.