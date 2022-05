XPOLogistics est un fournisseur de services de transport de marchandises établi aux États-Unis. Il a ouvert une plate-forme de distribution à Vitrolles (Bouches-du-Rhône). Le site d’une superficie de 4 500 m² dispose de 46 quais. Mobilisant 75 collaborateurs, il permet d’assurer un flux quotidien de 700 livraisons.

Pour XPOLogistics, cette nouvelle implantation vient renforcer son réseau de transport palettisé Less Than Truckload dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. L’entreprise prévoit aussi de s’en servir pour développer l’offre de service Last Mile, dédiée à la livraison de produits lourds et volumineux sur le dernier kilomètre. La clientèle ciblée se compose d’entreprises des secteurs du textile, de l'automobile, des cosmétiques, de l'industrie et de la chimie. Selon les déclarations de Bruno Kloeckner, directeur général France de XPO, la localisation du site apporte un avantage stratégique grâce à un gain de temps de 35 minutes environ sur les départs des tractions de nuit dans la région, notamment les camions remorques et semi-remorques.