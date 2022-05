[Communiqué] Bouches-du-Rhône : Telaqua lève 4 millions d’euros auprès de Demeter Investment Managers, de la Banque des Territoires et de CMA CGM

La start-up Telaqua, située à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), conçoit et développe des solutions connectées permettant de commander et de surveiller à distance l’irrigation. L’entreprise est connue pour son application « Irrigeasy » et ses capteurs associés qui donnent aux agriculteurs la possibilité de piloter, de programmer et de surveiller, en tout temps, leurs systèmes d’irrigation.

Fondée en 2018, l’entreprise vient de lever 4 millions d’euros auprès de Demeter Investment Managers, par l’intermédiaire de son fonds Vitirev Innovation, et de la Banque des Territoires, pour le compte de l’État dans le cadre du programme Territoires d’innovation de France 2030. Le spécialiste du transport maritime et de la logistique, CMA CGM, participe aussi à ce tour de table.

Cette levée de fonds va permettre à la société d’accélérer son déploiement national et international, notamment en Europe. Ce développement passera par différentes stratégies dont l’augmentation de sa force commerciale et la multiplication de ses partenariats avec des acteurs clés du secteur de l’Agtech (utilisation de la technologie en agriculture, horticulture et aquaculture). La start-up prévoit, entre autres, de collaborer avec des laboratoires ainsi que des universités pour poursuivre ses travaux de recherche en intelligence artificielle et d’aide à la décision prédictive.