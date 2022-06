[Communiqué] Bouches-du-Rhône : rapprochement entre SimforHealth et SFP Expansion

SFP Expansion, spécialisé dans les offres de formation dans le domaine de la santé, a racheté l’éditeur de solutions de simulation numérique SimforHealth. Cette opération, effectuée en mai 2022, offre la possibilité au groupe originaire d’Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône) de proposer des prestations plus complètes dans la formation continue des professionnels de santé. À travers sa nouvelle acquisition, il a ajouté une vingtaine de programmes à son catalogue. En effet, SimforHealth a développé plusieurs outils destinés à maintenir les compétences et à former les infirmiers, les médecins et les chirurgiens aux premiers gestes. L’enseigne, domiciliée dans le département de la Gironde, dispose aussi de la plate-forme MedicActiV qui permet à différents établissements de santé de créer facilement des scénarios d’apprentissage personnalisés.

Pour le groupe SFP Expansion, dresser un catalogue complet constitue une réponse aux besoins croissants, en France comme à l’international, en matière de formation numérique. Au-delà de la poursuite de la croissance organique de ses différentes filiales, le groupe ambitionne de se développer en dehors de l’Hexagone en s’attaquant aux marchés européen et américain.