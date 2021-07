[Communiqué] Bouches-du-Rhône : Nawa Technologies a conçu des électrodes innovantes

La société Nawa Technologies, installée à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), conçoit des systèmes de stockage d’énergie de nouvelle génération. L’entreprise, fondée par Pascal Boulanger, vient de franchir une étape décisive avec la fabrication d’électrodes à base de nanotubes de carbone alignés verticalement (VACNT, pour « Vertically Aligned Carbon Nanotubes ») pour le stockage d’électricité.

Les nouvelles électrodes sont d’ores et déjà intégrées dans l’élaboration des premières préséries à destination des clients et partenaires issus des secteurs de l’automobile, de l’outillage électrique, des véhicules à guidage automatique et des objets communicants de la société. Ces dispositifs sont reconnus pour améliorer les performances des batteries et des supercondensateurs de nouvelle génération, et des matériaux composites fonctionnels.

La société prévoit désormais une première phase d’industrialisation. « Nous sommes en bonne voie pour monter rapidement en puissance avec une production en série qui devrait commencer en 2022 », souligne Ulrik Grape, le président-directeur général de Nawa Technologies, sur le site de l’entreprise.