[Communiqué] Bouches-du-Rhône : Mediaco fait mesurer ses consommations d’énergie par Fleetenergies

Le vendeur et loueur d’engins de levage Mediaco, implanté à Marseille (Bouches-du-Rhône), a conclu un partenariat avec Fleetenergies, le spécialiste de la réduction des coûts énergétiques et de l’empreinte environnementale. Cette collaboration porte sur l’intégration des solutions de mesure des consommations de carburant proposées par Fleetenergie, également originaire de la cité phocéenne, à l’ensemble des matériels proposés par Mediaco. L’opération doit permettre un meilleur contrôle sur l’état de ces derniers.

Pour Mediaco, l’objectif est de réduire les coûts de carburant et de se prémunir contre les risques de vol. L’enseigne tient aussi à engager une démarche RSE en améliorant ses performances énergétiques. De son côté, Fleetenergies s’appuie sur cette nouvelle collaboration pour affirmer son positionnement sur le marché des technologies de mesure des consommations. Son fondateur, Éric Elkaim, espère que l’opération produira un effet de levier favorable à la croissance de l’entreprise. Précisons que sa solution permet un suivi en temps réel de la consommation de carburant et de l’émission de CO 2 et d’oxyde d’azote des véhicules.