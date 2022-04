Depuis son siège de Marseille (Bouches-du-Rhône), l’entreprise Vista, anciennement connue sous l’appellation Ballons & Co, lance ses ballons de football écoresponsables. Son produit se caractérise par l’utilisation d’une faible proportion de matières plastiques pour sa fabrication, soit deux fois moins que pour celle d’un modèle classique. Selon Agathe Delouvrier et Jean-Baptiste de Tourris, les fondateurs de l’enseigne, les matières utilisées proviennent de sièges d’avions ou de voitures. Ce travail de recyclage est réalisé par l’organisation non gouvernementale kényane « Alive and Kicking ». Les revêtements récupérés sont ensuite découpés en morceaux de forme hexagonale avant d’être envoyés à l’atelier La Ficelle, à Marseille, pour y être assemblés.

L’entreprise Vista fabrique ainsi une large gamme de ballons allant de la taille 1 à 5. Elle conçoit également des ballons de cécifoot et des ballons Aventure pour les enfants. Dans un premier temps, elle espère atteindre 1 000 précommandes. En se préparant pour les marchés de Noël, son objectif est d’écouler 5 000 ballons d’ici à la fin de l’année 2022.