[Communiqué]Bouches-du-Rhône : le producteur d’énergie CVE souligne ses ambitions pour les cinq prochaines années

La société CVE, établie à Marseille (Bouches-du-Rhône), est un acteur mondial reconnu dans la production d’énergies renouvelables qu’elles soient solaires, hydroélectriques ou issues de la méthanisation. L’entreprise, devenue récemment entreprise à mission, trace son futur avec de nouvelles perspectives de croissance. La structure, qui dispose aujourd’hui de 224 centrales solaires en exploitation et en construction pour une puissance de plus de 500 MW, entend multiplier son parc par cinq d’ici à l’horizon 2026. Elle souhaite porter ces 500 MW à 2,3 GW d’ici là.

La firme veut, en outre, se lancer dans d’autres sources d’énergie. Elle s’intéresse plus principalement à l’hydrogène ainsi que l’agrivoltaïque (pratique permettant d’associer exploitation agricole et production d’électricité). Le producteur cherche, par ailleurs, à renforcer sa présence sur le marché international où il réalise déjà près de la moitié de son chiffre d’affaires. Soulignons que CVE compte un large portefeuille de projets aux États-Unis et dispose de filiales en Afrique du Sud et au Chili.