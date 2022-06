[Communiqué] Bouches-du-Rhône : La société Eolfi va construire une centrale solaire de cinq mégawatts à Septèmes-les-Vallons

La société Eolfi est une filiale du groupe Shell, dédiée à la production d’énergies renouvelables. En 2023, elle lancera la construction d’une centrale photovoltaïque de cinq mégawatts à Septèmes-les-Vallons (Bouches-du-Rhône). Ce parc solaire de huit hectares sera installé au pied du massif de l’Étoile, sur un ancien site industriel ICPE (installation classée pour la protection de l’environnement).

Le chantier, qui va durer environ six mois, permettra la restauration et la sécurisation du site, avec notamment le traitement et la suppression de la pollution résiduelle provenant de la précédente activité du lieu. Sur ce dernier se trouvait autrefois une zone de récupération, de stockage et de broyage des matériaux de construction.

La centrale, qui sera mise en service en 2023, permettra une production d’environ 10 GWh par an, représentant la consommation d’électricité de 7 700 habitants, soit près de 72 % des habitants de Septèmes-les-Vallons. Rappelons que ce projet répond à la volonté de la région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur de devenir neutre en carbone d’ici à 2050. Dans cette démarche, elle s’est fixé comme objectif d’atteindre d’abord 11 GW d’énergie solaire photovoltaïque à l’horizon 2030 et 45 GW en 2050.