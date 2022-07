[Communiqué] Bouches-du-Rhône : Jean-Noël Lorenzoni, nouveau directeur juridique d’ID Logistics

Le groupe ID Logistics, un spécialiste de la logistique contractuelle, a nommé Jean-Noël Lorenzoni au poste de directeur juridique. Annoncée le 4 juillet 2022, cette désignation intervient dans le cadre de la succession à Pascal Teranne qui se retire après plus d’une trentaine d’années de carrière dans la logistique. Selon Eric Hémar, le président du groupe établi à Orgon (Bouches-du-Rhône), l’expertise de Jean-Noël Lorenzoni dans les sujets d’assurance et dans la pratique de dossiers juridiques sera un atout dans la maîtrise des risques opérationnels et dans l’accompagnement des projets de développement.

Après une formation en droit des affaires à l’université de Manchester (Angleterre) puis à celle de Montpellier (Hérault), Jean-Noël Lorenzoni a débuté sa carrière à l'Office européen des brevets à Munich. Il a ensuite occupé le poste de responsable juridique chez Proteus by Sequens, Naturex et Gazechim Group. Au sein d’ID Logistics, Jean-Noël Lorenzoni sera en charge des affaires générales et de la supervision des filiales opérationnelles.