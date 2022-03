[Communiqué] Bouches-du-Rhône : inauguration du site d’Eranova à Port-Saint-Louis-du-Rhône

La première phase du projet Alguex, porté par la société Eranova, a été dévoilée le 18 février 2022. En effet, les travaux d’aménagement du site de démonstration pour la production de plastiques à partir des algues vertes d’échouage, sur un terrain de 1,3 hectare situé à Port-Saint-Louis-du-Rhône (Bouches-du-Rhône), ont pris fin. La cérémonie d’inauguration de la plate-forme s’est tenue en présence de Martine Vassal, la présidente du Département et de la Métropole, de Martial Alvarez, le maire de Port-Saint-Louis-du-Rhône, d’Isabelle Campagnola-Savon, conseillère régionale, ainsi que de nombreuses personnalités du territoire.

Créée en 2016, l’entreprise innovante Eranova a choisi de s’implanter à Port-Saint-Louis-du-Rhône pour mettre en œuvre son projet industriel Alguex, visant à produire des substituts de plastiques biodégradables à partir des algues vertes échouées autour de l’étang de Berre et sur le bord de mer. Elle a réuni 6 millions d’euros, dont 2,3 millions issus d’une levée de fonds et 120 000 euros de subventions de la Métropole, pour financer le démonstrateur. Ce site de démonstration comprend des bassins d’algues et une usine où l’on réalise le séchage, le broyage et la transformation des algues en biomatériaux. Une production annuelle de 300 tonnes de plastiques biosourcés y est envisagée. Eranova entend poursuivre son développement et ambitionne de construire une usine de 100 hectares non loin du démonstrateur, permettant une production d’environ 20 000 tonnes de biomatériaux d’ici à 2023 ou à 2024.