La société Electrosteel, la compagnie MSC et le port d’Arles (Bouches-du-Rhône) viennent d’établir une collaboration. Celle-ci concerne le transport par voie fluviale des conduites en fonte ductile produites par le spécialiste des systèmes de canalisations pour l'assainissement, l'adduction d'eau et l'irrigation. Depuis le lancement de l’opération fin mars 2022, plus de 400 kilomètres de tuyaux ont été acheminés depuis Fos-sur-Mer (Bouches-du-Rhône) vers Arles. Selon la filiale indienne du groupe, cette approche permettra d’économiser sur la consommation en carburant (5 200 litres pour 400 rotations de camions en moins) et de réduire les émissions de CO2.

Le transport fluvial est requis pour les lots dépassant les 50 conteneurs. Pour la société, cette initiative s’inscrit dans une démarche visant à repenser le mode opératoire d’acheminement des marchandises. Rappelons que le 30 mars 2022, une inauguration a été organisée pour célébrer l’arrivée d’un premier chargement de 100 conteneurs sur le port d’Arles.