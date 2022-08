[Communiqué] Bouches-du-Rhône : EDF Renouvelables lance un financement participatif pour la centrale solaire du Moulon de Blé

Le 4 août 2022, EDF Renouvelables a lancé une campagne de financement participatif sur la plateforme WiSEED pour la centrale solaire du Moulon de Blé, dans la commune d’Eyguières (Bouches-du-Rhône). Cette campagne, qui durera jusqu’au 25 septembre prochain, vise à récolter 200 000 euros auprès des habitants des Bouches-du-Rhône et des départements limitrophes (le Gard, le Var et le Vaucluse). L’objectif est de financer une partie des travaux qui ont débuté en novembre 2021. Le chantier s’achèvera d’ici à la fin de l’année. Pour EDF Renouvelables, ce financement participatif permettra d’associer les habitants à un projet écologique et durable, puisque l’infrastructure permettra d’éviter 115 tonnes de CO2 par an.

Cette centrale se composera de 21 330 panneaux photovoltaïques occupant neuf hectare. À sa mise en service, elle proposera une puissance de 11,4 MW. Elle sera en mesure de générer annuellement l’équivalent de la consommation électrique moyenne de près de 7 400 habitants, soit un peu plus que la population d’Eyguières.