[Communiqué] Bouches-du-Rhône : des polyols biosourcés seront bientôt réalisés à Noves

Filiale de Mirbat Groupe Holding (MGH), l’entreprise Technique Polyuréthane France (TPF) Industrie, implantée à Noves (Bouches-du-Rhône), est spécialisée dans la production de polyols. Ces derniers sont destinés au marché du polyuréthane projeté, pour l’isolation thermique et acoustique des bâtiments. La société a investi 3,5 M€ dans la construction d’une nouvelle usine constituée d’un site de production, d’un centre R&D et d’un laboratoire qualité. Avec une capacité de production allant jusqu’à 15 000 tonnes, cette unité produit deux types de polyols : à cellules fermées pour les sols et à cellules ouvertes pour l’isolation des sous-faces de toiture et des murs.

L’entreprise TPF Industrie effectue actuellement des tests pour produire des polyols plus écologiques, entièrement biosourcés. Ils sont conçus à base d’huiles végétales, de ricin, de noix de cajou ou de colza. Concernant les copeaux de polyuréthane et de polyols, ils peuvent être réintégrés dans les machines et réutilisés. L’objectif est de proposer un isolant à zéro impact sur l’environnement.