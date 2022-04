CVE Biogaz est une filiale marseillaise (Bouches-du-Rhône) du groupe CVE, qui œuvre dans la production d’énergies renouvelables. Le 6 avril 2022, elle a annoncé l’acquisition d’Ecovalim, une société spécialisée dans la collecte des biodéchets. L’opération devrait lui permettre de maîtriser l’ensemble de la chaîne de valeur pour la production de gaz renouvelable.

Selon les termes du rachat, Ecovalim sera affiliée à CVE Biogaz, mais gardera son nom d’origine. À ce titre, des franchises et des agences Ecovalim seront mises en place près des unités de méthanisation de CVE. Par ailleurs, Jean-François Miellet, son directeur général, deviendra le responsable du pôle Commerce et Valorisation du repreneur. Cette division regroupe des activités de collecte, de courtage et de recyclage des biodéchets ainsi que des engrais organiques.

Précisons que pour CVE Biogaz, les objectifs sont d’augmenter ses capacités de traitement et de mettre en place un procédé de collecte organisé, de créer une chaîne d’approvisionnement de gaz renouvelable et de proposer des solutions organiques de fertilisation pour le secteur agricole.