[Communiqué]Bouches-du-Rhône : création de ID Logistics Italie

Le groupe international de logistique contractuelle, ID Logistics, a créé une nouvelle filiale en Italie. Il s’agit de la dix-huitième implantation internationale de l’enseigne originaire d’Orgon (Bouches-du-Rhône). Le groupe vient ainsi compléter son ancrage dans les principaux marchés de logistique contractuelle en Europe occidentale.

Dans le cadre des activités de la nouvelle filiale d’ID Logistics Italie, le groupe s’est doté d’une plate-forme logistique à Casei Gerola, entre les villes de Gênes et de Milan. Opérationnel depuis le 1er juin 2022, ce site de 62 900 m² sert d’entreposage aux produits de type non-sortable (non-triable) pour le compte d’une enseigne opérant dans l’e-commerce. Mobilisant plus de 350 collaborateurs, il peut réceptionner jusqu’à 55 000 unités par jour et expédier quelque 60 000 unités vers plus de 80 destinations. Précisons que pour la recherche du site, ID Logistics a collaboré avec International Real Estate Logistics Solutions, un réseau de professionnels spécialisés dans l’immobilier.