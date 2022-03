[Communiqué] Bouches-du-Rhône : Airbus Helicopters va développer des hélicoptères de combat pour la France et l’Espagne

Dans le cadre de l’Organisation conjointe de coopération en matière d'armement (OCCAr), la Direction générale de l’armement pour la France et la Direction générale de l'armement et du matériel pour l’Espagne ont confié à Airbus Helicopters la mise en œuvre du programme Tigre MkIII. Selon les termes du contrat publié le 2 mars 2022, ce fabricant d'hélicoptères civils et militaires, originaire de Marignane (Bouches-du-Rhône), devra développer et moderniser une soixantaine d’hélicoptères de combat pour les deux pays. Un vol d’essai avec un prototype est prévu en 2025. Les appareils, au nombre de 42 pour la France et de 18 pour l’Espagne, devraient être livrés d’ici à 2030.

Pour mener à bien ce contrat, Airbus Helicopters mobilisera ses sites à Albacete (Espagne), à Donauwörth (Allemagne) et à Marignane (France). L’entreprise va ainsi équiper le Tigre MkIII d’un système de contrôle de drones et de partage d’informations en temps réel. Elle renforcera également l’arsenal de l’appareil avec une gamme renouvelée d’armements (canon, roquettes guidées et nouveaux missiles). Du côté des instruments de bord, l’impétrant va installer, entre autres, le système de visée Strix NG de Safran, la suite avionique FlytX de Thales, le système de navigation inertielle de Safran et le système « Identification friend or foe » (IFF) modernisé d’Indra. Ce dernier permet aux radars d'approche civils ou militaires de reconnaître des avions « amis » et de déterminer leur cap ainsi que leur distance.