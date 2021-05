[Communiqué] Botanic : l’enseigne de jardinerie a adopté le statut de société à mission

« Faisons des choix plus conscients en harmonie avec la nature, pour nous, pour nos enfants, pour les animaux, les végétaux, les minéraux. Pour préserver la vie et la biodiversité. Ensemble, soyons les acteurs de la transition de la société. » Tel est le message de Luc Blanchet et d’Éric Bouchet, président et directeur général de Botanic. Cette enseigne de jardinerie établie à Archamps (Haute-Savoie) s’est élevée au rang de « société à mission » le 26 février 2021.

Ce changement de statut engage officiellement et juridiquement l’entreprise Botanic à accorder autant d’importance à la protection de l’environnement et au progrès social qu’à la performance économique. Botanic propose ainsi une offre respectueuse de la nature en sélectionnant chaque produit sur la base d’au moins un critère environnemental (zéro pesticide chimique, engrais biologique, etc.) et en indiquant sur toutes ses gammes les bénéfices environnementaux.

La société Botanic propose notamment des potagers clés en main, du mobilier de jardin, etc.