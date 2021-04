[Communiqué] Bordeaux : Veolia opte pour le logiciel en ligne d’affichage dynamique de la start-up DynamicScreen

La start-up bordelaise DynamicScreen, spécialisée dans la programmation informatique et la diffusion de contenus dynamiques en entreprise, développe une application web permettant à ses clients de piloter leurs écrans d’informations sur des sites distants. Le groupe Veolia a choisi ce logiciel pour synchroniser sa communication à travers les cinq continents. À ce titre, la firme a signé un contrat avec DynamicScreen le 3 mars 2021. Pour Veolia, « DynamicScreen nous permet de diffuser auprès de nos salariés des contenus connectés à nos outils métiers pour le suivi de nos performances et la diffusion de nos plus récentes communications internes. Nous nous assurons ainsi que l’ensemble des collaborateurs du groupe, répartis sur les 5 continents du monde, restent informés de notre activité et puissent travailler dans les meilleures conditions », confie Kevin Benchao, Product Manager de Veolia.