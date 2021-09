[Communiqué] Bordeaux : un nouveau purificateur d’air inventé par Karman

Fin 2019, la société Karman, implantée à Cenon (Gironde), s’est spécialisée dans les produits cosmétiques dermatologiques. En parallèle, son dirigeant, Samuel Praicheux, avait l’idée de développer une branche consacrée aux matériels de protection sanitaire.

Suite à la crise sanitaire, l’entreprise ambitionne de se diversifier afin de renforcer la lutte contre la pandémie de Covid-19. Elle se lance dans la fabrication d’un purificateur d’air et de surfaces. Ce dispositif, doté d’une turbine, vaporise dans l’air un produit désinfectant, plus précisément une vapeur sèche constituée par un mélange d’eau et d’ammonium. La turbine transforme cette solution liquide en gaz, qui est diffusé dans l’air et retombe sur les surfaces. Cette technique de Désinfection des Surfaces par Voies Aériennes (DSVA) est certifiée NF T72-281 (référentiel pour l’évaluation de l’efficacité microbiologique et de la capacité de désinfection d’un procédé).

Plusieurs désinfecteurs et capteurs de CO2 de l’entreprise sont actuellement utilisés dans les établissements scolaires de Bordeaux Métropole, les hôpitaux et les cabinets médicaux. Le prix de la machine est de 2 k€.