[Communiqué] Bordeaux : U’Wine lance la bouteille de vin connectée

U’Wine est une société de négoce viticole, installée depuis 2014 à Bordeaux (Gironde), qui offre un accès privilégié aux grands crus. Le 15 avril dernier, elle a franchi une nouvelle étape de son histoire et a lancé une bouteille connectée. Celle-ci est équipée d’une puce, le Tag (informations relatives au lieu, au moment d’ouverture de la bouteille, à la sélection, à l’achat, au stockage, etc.), qui permet de la relier à un smartphone. Chaque amateur de vin suivra ainsi facilement l’évolution de son stock, et profitera des services de U’Wine à partir de l’application mobile U’Wine. En outre, le Tag donne accès à d’autres informations comme des images, des vidéos, des conseils du viticulteur, etc. U’Wine commercialise ainsi le Tag afin que tous les amateurs de vin puissent en bénéficier et connecter leurs bouteilles non achetées chez U’Wine.