[Communiqué] Bordeaux Technowest : six mois d’accompagnement pour Bibo, Bordery, CréaWine et Which Wine

Bibo, Bordery, CréaWine et Which Wine sont les start-up lauréates de l’appel à projets sur les foodtech et winetech organisé par Bordeaux Technowest. Elles bénéficient de six mois d’accompagnement.

Quatre start-up constituent la première promotion de l’incubateur Bordeaux Technowest sur les foodtech et winetech, à Libourne (Gironde). Elles bénéficient de six mois d’accompagnement par cette structure accompagnant les projets innovants. Bibo est une société spécialisée dans les substituts de café (chicorée, orge, épeautre, sarrasin ou encore pissenlit) pour proposer une expérience consommateur unique, gourmande, de qualité, éthique et responsable. Bordery est une start-up qui propose des solutions innovantes dans le recyclage de barriques en mange-debout sur mesure et les créations en douelles (pièce en bois de chêne) de barrique pour le monde de la restauration et de l’événementiel. CréaWine est un projet qui vise à apprendre la dégustation et la fabrication de son propre vin au moyen d’un kit. La jeune pousse propose aux clients du kit un abonnement mensuel avec des cours thématiques sur l’univers du vin. Les vins présentés sont toujours accompagnés d’une vidéo où les vignerons se présentent directement aux participants. Which Wine est la quatrième start-up lauréate. Son concept consiste en un web service de promotion et de vente de vin autour duquel des échantillons individuels, sécurisés et légers sont envoyés au client.