[Communiqué] Bordeaux : rachat de la société NP6 par ChapsVision

La société NP6, à Bordeaux (Gironde), spécialiste du data management et du marketing digital, vient d’être rachetée par le groupe parisien ChapsVision, expert de l’analyse de données. Il s’agit de la quatrième opération de croissance externe de la firme ChapsVision, créée en 2019 par l’entrepreneur Olivier Dellenbach. Ce rachat porte sur la totalité des participations détenues par Stéphane Zitton, fondateur de NP6.

Grâce à cette acquisition, la société ChapsVision met la main sur plus de 400 clients de NP6, dont Harmonie Mutuelle, Boursorama et Canal+. Elle va en outre bénéficier de l’expertise « éditeur-intégrateur » de l’entreprise bordelaise. Ce rachat « enrichit l’offre du groupe et vise à unifier la connaissance client, fluidifier le parcours client omnicanal, nourrir des programmes relationnels pertinents basés sur la data, dans un objectif de croissance d’activité pour nos clients. Ce nouvel ensemble cohérent, à forte valeur ajoutée métier, n’a pas d’équivalent sur le marché », confie Olivier Dellenbach. De son côté, NP6 conserve son identité et devient une marque à part entière de la société ChapsVision.