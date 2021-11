[Communiqué] Bordeaux : Namma lance une imprimante 3D multifonction

La start-up Namma, hébergée aux Arts et Métiers de Bordeaux (Gironde), vient de concevoir une imprimante 3D 3-en-1, baptisée « EVA ». Elle regroupe plusieurs fonctions, dont l’impression 3D, l’usinage et la gravure laser. En rassemblant ces propriétés dans une même machine, la jeune pousse permet aux industriels (des secteurs mécanique, automobile, défense et aéronautique) de réaliser leurs prototypes, d’internaliser une partie de leur fabrication et de diversifier leurs activités. Rappelons qu’aujourd’hui, une bonne partie des entreprises qui souhaitent concevoir des prototypes et des maquettes ont recours à la sous-traitance.

Trois ans de recherche et de développement ont été nécessaires pour mettre au point cette innovation. La start-up prépare actuellement sa commercialisation. Elle prévoit une mise en vente d’ici le premier trimestre 2022. En attendant, la machine est en prévente, et il est possible de la personnaliser, avec de nombreuses configurations adaptées aux différents besoins des industriels. Namma compte déjà un premier client, la société TH Industries, spécialisée dans la fabrication de pièces imprimées en 3D.