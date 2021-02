[Communiqué] Bordeaux : Lucine Therapeutics lutte contre les douleurs chroniques

La jeune entreprise Lucine Therapeutics, implantée à Bordeaux (Gironde), se lance dans un défi entrepreneurial et sanitaire très important. Après avoir levé 5,5 M€ auprès d’investisseurs français, elle veut développer une solution fiable et efficace pour traiter et soigner les douleurs chroniques résistantes. Son objectif est de venir en aide à une population surconsommatrice d’antidouleurs. Le développement des thérapies numériques, connues sous l’acronyme DTx, optimise davantage le progrès médical. Lucine Therapeutics s’est lancée sur ce domaine innovant afin de mettre en place des processus lui permettant de proposer de nouveaux traitements antidouleur. L’application n’est pas encore commercialisée. Les études scientifiques et cliniques sont en cours. « Nous testons plusieurs modèles économiques, car il n’y en a aucun dans le domaine des DTx », confie Marine Cotty-Eslous, le fondateur de la start-up Lucine Therapeutics. Les premiers résultats sont attendus d’ici 18 mois. L’application devrait être disponible en 2023 ou 2025.