[Communiqué] Bordeaux : le groupe Fayat a acquis Dulevo International

L’entreprise française de BTP Fayat a finalisé l’acquisition de l’entreprise italienne Dulevo International le 31 mai dernier. Présente dans plus de 80 pays, cette dernière est reconnue dans le domaine de la fabrication de balayeuses automotrices pour le nettoyage industriel, commercial et urbain. Elle rejoint donc le pôle Fayat Environmental Solutions, afin de consolider le développement du groupe Fayat à l’échelle internationale, avec ses deux autres filiales, le néerlandais Ravo et le britannique Scarab. Jean-Claude Fayat, le président du groupe, explique l’objectif de l’acquisition au journal Echos Judiciaires - Girondins : « Les balayeuses mécaniques et électriques Dulevo élargiront notre offre, et nous permettront d’accélérer notre croissance sur certains territoires stratégiques. »