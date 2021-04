[Communiqué] Bordeaux : l’application Witick séduit des milliers d’utilisateurs

Lancée en mai 2019, l’application de la start-up Witick améliore les services sur le réseau de Transport de Bordeaux Métropole (TBM), en Gironde. Cette création permet aux usagers d’acheter et de valider un titre de transport en commun sur leur Smartphone.

Depuis la sortie du premier confinement, le produit développé par la jeune pousse bordelaise connaît une progression, avec une réalisation entre 20 et 25 % des ventes de titres occasionnels sur la plateforme. Actuellement, l’application a enregistré plus de 200 000 utilisateurs sur le réseau de TBM.

« Notre croissance s’est surtout accélérée à partir du mois de septembre dernier, puisque nous sommes en hausse d’environ + 15 % par mois, car les utilisateurs souhaitent moins se servir des distributeurs de titres ou échanger de la monnaie avec le chauffeur », a confié Romain Combe, cofondateur de Witick.

La start-up vient de lever des fonds à hauteur de 1,3 M€ en début d’année. Elle souhaite ainsi étendre ses activités dans une dizaine de réseaux grâce à son partenariat avec Keolis et Thalès. De plus, la jeune entreprise compte améliorer certaines fonctionnalités afin de profiter de plus de fluidité sur son application. Par ailleurs, l’utilisation de la technologie de paiement en Bluetooth permet à ce produit d’être compatible avec tout type d’appareil mobile.