[Communiqué] Bordeaux : cinq start-up lancent des recrutements en 2021

Cinq jeunes entreprises basées à Bordeaux (Gironde) lancent des processus de recrutement dans la région bordelaise. La forte attractivité économique de la ville a permis à ces start-up françaises de développer leurs stratégies en embauchant de nouvelles recrues.

L’éditeur de logiciels de cybersécurité français Tehtris en fait partie et a pour objectif de créer 300 emplois en trois ans. Cette start-up propose 31 postes en CDI, dont des développeurs Python, des ingénieurs informatiques, des ingénieurs et des commerciaux.

Concernant la start-up FieldBox.ai, elle met à la disposition des entreprises et des industries son service doté d’intelligence artificielle. Toujours en quête d’innovations, elle recrutera en 2021 une trentaine de collaborateurs ayant des profils de data scientist, project manager, business developer et software engineer.

L’entreprise HelloAsso est spécialisée dans l’économie sociale et solidaire fournissant gratuitement des outils de paiement à plus de 150 000 associations françaises. Quinze postes sont proposés au sein de cette organisation pour cette année dans les domaines suivants : développement, support technique, data, marketing et relation client.

Pour ceux – professionnels de santé et grand public – qui sont à la recherche d’informations fiables et utiles sur les médicaments, l’entreprise Synapse Medicine propose diverses solutions dans l’information médicamenteuse. Elle ouvre une vingtaine de postes en 2021, dont des développeurs, chefs de projet médical, product owners, product managers, DevOps et sales developers.

Du côté de la start-up Geev, elle est surtout connue pour son application mobile de don d’objets et de nourriture entre particuliers en France. La solidarité et l’écoresponsabilité font partie de son ADN. Elle prévoit le recrutement de cinq salariés en CDI dans les domaines du développement, du support client, du marketing et du graphisme.