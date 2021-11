[Communiqué] Boismorand : Technical Studio poursuit son développement

Le spécialiste des véhicules électriques Technical Studio, implanté à Boismorand (Loiret), poursuit sa croissance. Depuis sa création en 2000, il conçoit, réalise et effectue l’assemblage et la vente de ces véhicules. Les fondateurs de l’entreprise, trois amis de lycée, sont toujours actifs et ambitionnent de devenir des acteurs de référence du véhicule électrique. Depuis 2013-2014, ils ont réalisé toute une gamme d’utilitaires électriques avec leur modèle phare baptisé « la Little », pour des activités nature (châteaux, centres équestres…) et pour des sites industriels comme Airbus et ses sous-traitants.

Face à la hausse des commandes, Technical Studio produit entre 70 et 80 véhicules par an, et a vendu près de 500 véhicules jusqu’à présent. L’année dernière, il a conclu un partenariat avec Kompaï Robotics à Bidart (Pyrénées-Atlantiques) pour développer une navette autonome qui peut accueillir douze personnes et qui se déplace à l’aide d’une télécommande. La société envisage d’élargir encore sa gamme de petits utilitaires électriques, dotés de plusieurs types de carrosseries différentes, dans un deuxième bâtiment de 1 000 m2. Par ailleurs, la PME propose à ses clients un service de location longue durée incluant la maintenance des véhicules. Elle bénéficie d’une aide financière de la Région Centre-Val de Loire pour mener à bien ces projets.