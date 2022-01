[Communiqué] Bobbies : une future plateforme logistique dans la zone industrielle d’Orléans-Charbonnière

Bobbies est une marque parisienne de chaussures et de maroquinerie. L’entreprise, née de l’association de deux amis il y a 10 ans, vend environ 200 000 paires de chaussures par an. Ayant confié sa logistique à un prestataire pendant neuf ans, elle a continué son activité en louant un entrepôt dans la zone industrielle d’Ingré-Saint-Jean-de-la-Ruelle (Loiret) en 2019.

En pleine croissance, la jeune entreprise souhaite devenir propriétaire de son entrepôt pour mieux gérer son développement. Les dirigeants ont, de ce fait, investi 3,5 M€ dans l’acquisition d’un terrain de 1,3 ha sur l’extension de la zone d’activité d’Orléans-Charbonnière, à Marigny-les-Usages (Loiret). Le projet consiste à construire un bâtiment haute qualité environnementale (HQE) d’une surface de 4 500 m² et surmonté d’une plateforme photovoltaïque. Le début du chantier est prévu pour le mois de février 2022.

Notons que la marque commercialise ses produits en ligne à travers un réseau de 200 revendeurs. Elle dispose aussi de boutiques à Paris et à Lyon, et bientôt à Lille et à Bordeaux.