[Communiqué] BMB Médical entend accroître sa part de ventes à l’export

L’entreprise BMB Médical, implantée à Trévoux (Ain), conçoit et fabrique du mobilier médical pour l’accueil et le transfert des patients des hôpitaux publics et privés. Elle propose des fauteuils de soins ambulatoires, des brancards et des divans d’examen. La société, qui réalise aujourd’hui 30 % de ses ventes à l’export, entend passer à 50 % d’ici 2025. Rappelons que les mobiliers de l’entreprise sont déjà distribués en Europe, en Océanie (Nouvelle-Zélande), au Brésil et en Amérique du Nord. BMB Médical ambitionne aujourd’hui d’équiper ses premiers clients au Chili. Cette stratégie de croissance externe va notamment permettre à la structure de renforcer son maillage et de conforter sa visibilité au niveau international.